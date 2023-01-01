İçişleri Bakanlığı'ndan Tevfik Göksu açıklaması: 'Bir yalan daha çürütüldü' diyerek paylaşıldı

"Konuyla ilgili suç unsuruna rastlanması ve bunun müfettiş tarafından soruşturulması gerektiği kanaatine varılırsa valilik değerlendirmesiyle birlikte Bakanlığımızdan müfettiş talebinde bulunulmaktadır. Yapılan ön araştırma veya müfettişlikçe yapılan inceleme sonucunda, Kanunun 4'üncü maddesinde açıklandığı üzere, ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması halinde veya suç unsuruna rastlanmazsa işleme konulmama kararı verilmektedir. Bununla birlikte yapılan ön inceleme neticesinde, suç unsuruna rastlanması halinde soruşturma izni verilmesine, rastlanmaması halinde ise soruşturma izni verilmemesine karar verilmektedir. Kaldı ki Bakanlığımızca alınan tüm kararlara karşı idari yargı yolu açık olup, ilgililerin itiraz hakkı bulunmaktadır.