İçişleri Bakanlığı'ndan Tevfik Göksu açıklaması: 'Bir yalan daha çürütüldü' diyerek paylaşıldı

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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu.
Açıklamada, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları hakkında her türlü işlemi yapmaya ve sonucunda karar vermeye içişleri bakanının yetkili olduğuna işaret edildi.
Bakanlığa başta adli merciler olmak üzere, CİMER, e-posta, dilekçe ve benzeri yollardan belediye başkanlarıyla ilgili ulaşan ihbar ve şikayetlerin genel olarak mahallinde detaylı bir şekilde ön araştırmaya tabi tutulması için ilgili valiliklere gönderildiği, valilikçe uzman bir araştırmacı görevlendirilerek başvuru konusunun incelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Açıklamada, 2019 sonrası döneme ilişkin AK Parti'ye mensup belediyeler hakkında 225, CHP'ye mensup belediyeler hakkında 236 soruşturma izni verildiği, AK Parti'li belediyeler hakkında 361, CHP'li belediyeler hakkında ise 359 kez soruşturma izninin verilmesine gerek duyulmadığı bildirildi.
Son günlerde bazı basın yayın organlarında "sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildiği, Esenler Belediye Başkanı hakkında ise soruşturma izni verilmediği" yönünde kasıtlı haberler yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: