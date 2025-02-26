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İDDEF’in yardım malzemesi taşıyan TIR'ları Gazze’ye ulaşıyor

İDDEF’in yardım malzemesi taşıyan TIR'ları Gazze’ye ulaşıyor

13:2626/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İDDEF, Gazze’de ateşkesin sağlanmasının ardından insani yardım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze’nin tüm bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak için yoğun bir çaba sergileyerek yardım tırlarını Gazze’ye ulaştırmayı sürdürüyor. Mısır’ın başkenti Kahire’deki lojistik deposundan yüklediği 8 yardım tırını Refah Sınır Kapısı’nı kullanarak bölgeye sevk eden İDDEF, ekipleri vasıtasıyla dağıtım çalışmalarını tamamladı. Gıda kolisi, battaniye, hijyen paketi ve un gibi yardım malzemeleri zorlu koşullarda yaşayan Gazzelilere umut oluyor.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Gazze’nin yüzde 80’i yıkılırken, yerlerinden edilen 500 binden fazla insan kuzeye geri döndü ve büyük bir yıkımla karşılaştı. Diğer bölgelerdeki mazlum ve mağdur kardeşlerimiz de insani yardım bekliyor. İlk günden bu yana yalnız bırakmadığımız Gazze'ye son olarak sevk ettiğimiz acil yaşam malzemeleriyle birlikte, günlük 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtımına devam ediyoruz. Yardım tırlarımızda, kış mevsiminin sert geçtiği bölgede hayati önem taşıyan battaniyeler, hijyen kolileri, gıda kolileri ve un gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Ekiplerimiz, 20 ton un, bin adet gıda kolisi, 2 bin adet battaniye ve bin adet hijyen paketini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim etti. Hayırseverlerimizin emanetleri özellikle yerinden edilen ve günlük yaşam mücadelesi veren aileler için büyük bir destek sağlıyor” ifadelerine yer verildi.

Hayırseverler, Gazze’deki mağdur ailelere "
" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor. Hayırseverler ayrıca GAZZE yazıp 7230'a SMS göndererek 50 TL bağış yapabiliyor.
#Gazze
#İnsani Yardım
#İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu
#İDDEF

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