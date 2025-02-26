İDDEF’in yardım malzemesi taşıyan TIR'ları Gazze’ye ulaşıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze’nin tüm bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak için yoğun bir çaba sergileyerek yardım tırlarını Gazze’ye ulaştırmayı sürdürüyor. Mısır’ın başkenti Kahire’deki lojistik deposundan yüklediği 8 yardım tırını Refah Sınır Kapısı’nı kullanarak bölgeye sevk eden İDDEF, ekipleri vasıtasıyla dağıtım çalışmalarını tamamladı. Gıda kolisi, battaniye, hijyen paketi ve un gibi yardım malzemeleri zorlu koşullarda yaşayan Gazzelilere umut oluyor.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Gazze’nin yüzde 80’i yıkılırken, yerlerinden edilen 500 binden fazla insan kuzeye geri döndü ve büyük bir yıkımla karşılaştı. Diğer bölgelerdeki mazlum ve mağdur kardeşlerimiz de insani yardım bekliyor. İlk günden bu yana yalnız bırakmadığımız Gazze'ye son olarak sevk ettiğimiz acil yaşam malzemeleriyle birlikte, günlük 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtımına devam ediyoruz. Yardım tırlarımızda, kış mevsiminin sert geçtiği bölgede hayati önem taşıyan battaniyeler, hijyen kolileri, gıda kolileri ve un gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Ekiplerimiz, 20 ton un, bin adet gıda kolisi, 2 bin adet battaniye ve bin adet hijyen paketini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim etti. Hayırseverlerimizin emanetleri özellikle yerinden edilen ve günlük yaşam mücadelesi veren aileler için büyük bir destek sağlıyor” ifadelerine yer verildi.