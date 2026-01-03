İETT otobüsü bariyerlere çarptı: 2 yolcu yaralandı

Arnavutköy'de İETT otobüsünün bariyere çarpması nedeniyle 2 yolcu yaralandı.
Bolluca İhsaniye Caddesi'nde, Arnavutköy-Kemerburgaz seferini yapan 34 NL 8075 plakalı otobüs, kayganlaşan yolda savrularak bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 kişi yaralandı
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
#İETT Otobüsü
#İstanbul
