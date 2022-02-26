İETT otobüsü halk ekmek büfesine daldı: İşletme sahibi canını zor kurtardı

İstanbul’da neredeyse her gün bir arıza haberine malzeme olan İETT otobüsü bu kez bir vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oluyordu.

Beyoğlu’na bağlı Piripaşa mahallesinde kontrolü kaybeden bir otobüs Halk Ekmek büfesine daldı.

Yardımına esnaf koştu

Kazayı gören çevre sakinleri ve esnaf olay yerine koştu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Vatandaşlar tarafından kanlar içinde büfeden çıkarılan işletme sahibi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Sağlık durumu iyi

Araç ve büfede büyük maddi hasar oluştu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan büfe sahibinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.