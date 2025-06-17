Iğdır'da kuyrukkakanın kendine özgü hareketleri görüntülendi

Türkiye'nin önemli kuş merkezlerinden Iğdır'da, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 349 kuş türünün gözlemlendiği tespit edildi.

Bu türler arasında, yüksek kesimli bölgelerde yaşayan, kuyrukkakanın alt türü olan boz kuyrukkakan da (Oenanthe isabellina) yaşıyor.