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Iğdır'da kuyrukkakanın kendine özgü hareketleri görüntülendi

Iğdır'da kuyrukkakanın kendine özgü hareketleri görüntülendi

11:0817/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
AA
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Iğdır'da, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 349 kuş türünün gözlemlendiği tespit edildi.
Iğdır'da, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 349 kuş türünün gözlemlendiği tespit edildi.

Türkiye'nin önemli kuş merkezlerinden Iğdır'da, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 349 kuş türünün gözlemlendiği tespit edildi. Iğdır'da, boz kuyrukkakan kuşunun kendine özgü hareketleri görüntülendi.

Türkiye'nin önemli kuş merkezlerinden Iğdır'da, bugüne kadar yapılan çalışmalarda 349 kuş türünün gözlemlendiği tespit edildi.

Bu türler arasında, yüksek kesimli bölgelerde yaşayan, kuyrukkakanın alt türü olan boz kuyrukkakan da (Oenanthe isabellina) yaşıyor.

Adını kuyruğunu sallama hareketinden alan boz kuyrukkakan, kayaların üzerine konup kuyruğunu sallayarak kendine özgü hareketlerini sergilemesi kamerayla kayda alındı.

#Iğdır
#Boz kuyrukkakan
#Oenanthe isabellina
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