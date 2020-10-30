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POLİTİKA

İHA ve helikopterler İzmir'deki deprem için havalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası, TSK'ya ait İHA'lar ve 2 helikopter bölgede tarama çalışması yapması için görevlendirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılması ve hasar tespiti yapılması için çalışmalar sürüyor. Tarama çalışmalarına destek için TSK'ya ait İHA'lar da havalandı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor" denildi.

MSB helikopter ve nakliye uçağı görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı da yürütülen çalışmalara helikopterler ve nakliye uçaklarıyla destek verildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "İzmir’de meydana gelen deprem sonrası Millî Savunma Bakanlığı’nda kriz masası oluşturuldu. TSK’ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Ayrıca arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan kalkacak Hava Kuvvetlerimize ait 3 nakliye uçağının İzmir’e uçuşu planlanmıştır. Bütün İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. MSB tüm imkanlarıyla yardıma hazırdır" denildi.

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