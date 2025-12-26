İHA’lara karşı ilave tedbir alınıyor

Bilgilendirme toplantısı bu hafta ASELSAN’ın 50’nci kuruluş yılı kapsamında ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlendi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, “Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayii yatırımı Oğulbey Teknoloji Üssü'nü hayata geçiren ve bugün 95 ülkede 100 bini aşkın ürünü aktif olarak kullanılan ASELSAN tarafından önümüzdeki dönemde muhtelif miktarda Alçak İrtifa Radarı ALP 100-G'nin, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A'nın, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER ile 35 milimetre Modernize Çekili Topun TSK envanterine kazandırılması planlanmaktadır” bilgisini verdi.

Bakanlık kaynakları da düşen ve düşürülen İHA'lara ilişkin sorular üzerine, havada vurularak imha edilen İHA'nın enkazına, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağılması sebebiyle henüz ulaşılamadığını belirtti. Balıkesir ve Kocaeli'de bulunan İHA'ların incelendiği, küçük, düşük irtifalı ve düşük radar kesitine sahip İHA'ların, yalnız Türkiye'nin değil Avrupa dahil tüm devletlerin karşı karşıya olduğu yeni nesil bir tehdit olduğu kaydedildi. Hava savunma zafiyeti bulunmadığı, bunun Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle artan İHA kullanımının bir yansıması olduğu vurgulandı. İHA'lara karşı ilave tedbirler alındığı, milli projelerle hava savunma kapasitesinin sürekli geliştirildiği ifade edildi.