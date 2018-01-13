İhanete hazırlık yazıları

Savcılık TIR’ların durdurulduğu Ocak 2014 tarihinden önce dönemin Hürriyet yazarı Tolga Tanış ve o dönem Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu’nun yazı ve haberleriyle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştıklarını tespit etti. Buna göre Tanış, 15 Aralık 2013 tarihinde ‘Suriye’ye silahın belgesi’ adlı yazısında, Türkiye’nin ambargo altındaki Suriye’ye 5 ayda 47 ton silah ve mühimmat gönderdiğini iddia etti. Aynı yazıda Tanış, Türkiye’yi ‘rejimin kimyasal saldırıları’ ve ‘el-Kaide’ ile de bağlantılandırmaya çalıştı. Bir gün sonra Kibritçioğlu, ‘Ceride-i Mülkiye’ adlı haber sitesindeki makalesinde, Türkiye’nin 2010-2011 yıllarındaki toplam silah ihracatından daha fazla bir miktarın haziran-ekim 2013 döneminde gerçekleştiğini ileri sürdü.

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İKİ İSİM DAHA VAR

Savcılık bu iki yazının, FETÖ’nün MİT TIR’ları ihanetine altyapısı hazırlamak için bilinçli bir şekilde kaleme alınabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Çünkü Ankara’nın Suriye’deki terör örgütlerine silah gönderdiği iddiasına sarılanlar, gazete ve sosyal medyada hep, Tanış ile Kibritçioğlu’nun yazılarını kaynak gösterdi. Savcılık bu iki ismin yazıları dışında gazeteciler Mustafa Sönmez ile Ceren Kenar imzalı makaleleri de mercek altına aldı.

GÜNDEM Hukuki değil siyasi karar