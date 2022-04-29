İhracatçılara yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçılar Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında değişiklik öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
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AK Parti, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçılar Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında değişiklik öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
Ayrıntılar geliyor...
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