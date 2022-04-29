Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem İhracatçılara yönelik kanun teklifi TBMMye sunuldu
ANKARA

İhracatçılara yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçılar Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında değişiklik öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İhracatçılara yönelik kanun teklifi TBMMye sunuldu
Gündem

AK Parti, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçılar Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında değişiklik öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Ayrıntılar geliyor...

Zelenskiyye suikast girişimi

Zelenskiy'ye suikast girişimi

Ölümden nasıl kurtulduğunu anlattı.
Havalimanlarında bayram hareketliliği

Havalimanlarında bayram hareketliliği

​193 binin üzerinde yolcu bugün uçacak.
CHPli İBBde çalışan PKKlı Şafak Duran tutuklandı

​Boya fabrikasında çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

​Dünya tarihinde bir ilk: Hediyeleriyle birlikte gömülmüş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.