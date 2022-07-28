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EĞİTİM

İhtiyaç duyulan meslekleri seçin

YKS kılavuzunun açıklanmasıyla öğrenciler meslek seçme ve tercih listesi hazırlama telaşına düştü. Rehberlik ve Danışmanlık öğretmeni olan Emrah Işıklı, üniversite tercih döneminde olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. İnsan kaynağının büyük bir zenginlik olduğu üzerinde duran Işıklı, öğrencilerin ihtiyaç duyulan alanlara yönelmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İhtiyaç duyulan meslekleri seçin
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YKS kılavuzunun açıklanmasıyla öğrenciler meslek seçme ve tercih listesi hazırlama telaşına düştü. Rehberlik ve Danışmanlık öğretmeni olan Emrah Işıklı, üniversite tercih döneminde olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. İnsan kaynağının büyük bir zenginlik olduğu üzerinde duran Işıklı, öğrencilerin ihtiyaç duyulan alanlara yönelmesi gerektiğine vurgu yaptı.

20 YILLIK GELECEK PLANI YAPIN

Öğrencilerin mesleki kariyerleri için 15-20 yıllık bir gelecek planı yapmaları gerektiğini vurgulayan Işıklı, “Ben 2006 yılında Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazandım ve o dönemde bin 400 kişi alındı. Şu an ise her yıl yaklaşık 8 bin öğrenci, ihtiyaç olmadığı halde bu bölümden mezun oluyor. Hem bireysel kariyer hem de ülkenin geleceği için popülizm ile değil mantıklı bir seçim ile tercih yapılması lazım. Bir ülkenin en büyük kaynağı, insan kaynağıdır” dedi.

Emrah Işıklı
Emrah Işıklı

POPÜLİZME KURBAN OLMAYIN

Tercih yaparken uzun bir plana ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Emrah Işıklı, “Her dönem bazı bölümler daha çok ön plana çıkıyor ve bu bölümlere olan talepler arttığı için de üniversiteler kontenjanları artırıyor. Ancak öğrencileri popülizme kurban etmemek gerekiyor. Türkiye’nin ihtiyacı tarımsa, madencilikse, sanayiyse, ara iş kollarıysa, hizmet sektörüyse gençlerimizin bu alanlara yönelimini sağlamamız lazım” ifadelerini kullandı.

Devlet burslarıyla akıllıca tercih

Her yıl, devlet öncülüğünde YÖK, stratejik alanlarda eğitim alan öğrencilere eğitim bursu veriyor . Bu bölümler arasında ‘orman, su ürünleri, tarım, hayvan yetiştiriciliği, yer bilimi, maden, tekstil’ gibi alanlar yer alırken en çok “petrol ve doğalgaz’ alanı dikkat çekti. ‘Açık deniz sondaj teknolojileri’ ve ‘açık deniz tabanı uygulamaları teknolojileri’ gibi ön lisans olarak açılan iki bölüme YÖK ve Türkiye Petrolleri (TP- OTC) ortaklaşa aylık 3 bin TL teşvik bursu sunuyor.

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