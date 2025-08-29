Yeni Şafak
İki araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

29/08/2025, Cuma
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da motosiklet, plakası tespiti edilemeyen bir aracın çarpması nedeniyle, karşı şeritten gelen tırın ön kısmına çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Hatay’da 2 araçla çarpıştıktan sonra devrilen motosikletin 30 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya ilçesi Hasanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Mehmet Ali İstanbullu (30) idaresindeki 31 E 7448 plakalı motosiklet, plakası tespiti edilemeyen bir aracın çarpması nedeniyle, karşı şeritten gelen H. A (41) idaresindeki 31 AOA 477 plakalı tırın ön kısmına çarptı. Motosiklet sürücüsü M.A.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Hatay
#Kaza
#Motosiklet
