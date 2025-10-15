İki cephede gerekli oyuncu

Yunanistan gazetelerinden Naftemporiki, Şarm El-Şeyh'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de dahil olmak üzere 20'den fazla lider bulunmasına rağmen, metni yalnızca dört kişinin imzaladığına dikkat çekti. Naftemporiki'ye göre dikkatlerden kaçmayan nokta, belgede yalnızca ABD başkanının değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzasının bulunmasıydı. Gazeteye göre bu ayrıntı, diplomatik arka planda bölgedeki "yeni güç üçgeni" hakkında net bir mesaj olarak yorumlanıyor. Gazeteye göre bu hem Washington ile Ankara arasındaki dengede yeni bir dönemin habercisi hem de Türkiye'nin Ortadoğu ve Ukrayna olmak üzere iki cephede bir kez daha 'gerekli oyuncu' rolünü üstlendiği anlamına geldiği belirtildi.