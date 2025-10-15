Yeni Şafak
İki cephede gerekli oyuncu

04:0015/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
35 ülke liderinin katıldığı Gazze Zirvesi'ne dünya basınında da geniş yer verildi.
Gazze Barış Zirvesi'ne dünya medyası yoğun ilgi gösterdi. Yapılan yorumlarda, Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Gazze'deki rolüne, zirveye katkısına dikkat çekildi ve İsrail'in güvenilmez rolüne işaret edildi.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen ve 35 ülke liderinin katıldığı Gazze Zirvesi'ne dünya basınında da geniş yer verildi. Zirvenin tarihi niteliğine işaret edilirken, Türkiye'nin süreçte oynadığı rol ve attığı imzanın niteliği yorumların merkezinde yer aldı.

YENİ ROLE VURGU YAPILDI

Yunanistan gazetelerinden Naftemporiki, Şarm El-Şeyh'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de dahil olmak üzere 20'den fazla lider bulunmasına rağmen, metni yalnızca dört kişinin imzaladığına dikkat çekti. Naftemporiki'ye göre dikkatlerden kaçmayan nokta, belgede yalnızca ABD başkanının değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzasının bulunmasıydı. Gazeteye göre bu ayrıntı, diplomatik arka planda bölgedeki "yeni güç üçgeni" hakkında net bir mesaj olarak yorumlanıyor. Gazeteye göre bu hem Washington ile Ankara arasındaki dengede yeni bir dönemin habercisi hem de Türkiye'nin Ortadoğu ve Ukrayna olmak üzere iki cephede bir kez daha 'gerekli oyuncu' rolünü üstlendiği anlamına geldiği belirtildi.

TÜRK BASKISI GERİ DÖNDÜRDÜ

Fransız medyasında ana konu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılımının engellenmesi oldu. Fransız haber Ajansı AFP ve Le Parisien Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mısır'a gidişine karşı çıkışını vurguladı. Le Parisien, "Abbas onunla görüşmeye hazırdı, Netanyahu neden Mısır'a gitmedi" başlıklı haberinde, "Türk baskısı ve Irak tehdidi" ile Netanyahu'nun geri döndürüldüğünü yazdı. La Liberation (Liberasyon) gazetesi de manşetinde, "İsrail-Gazze savaştan sonraki ilk gün" ifadelerine yer verdi. Haberde "Türkiye, Netanyahu'nun Gazze zirvesine katılmasını engellemek için lobi faaliyetlerinde bulundu" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e barış anlaşmasında şartları kabul etmesi için baskı yaptığını ama İsrail'in bu şartlara uymayabileceği endişesini yazdı.



