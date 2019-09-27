Gündem İki F-16 Suriye hava sahasında uçtu
POLİTİKA

İki F-16 Suriye hava sahasında uçtu​

İki F-16 Suriye hava sahasında uçtu

Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile Suriye hava sahasında beşinci uçuş görevinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.
Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edileceği duyuruldu.

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