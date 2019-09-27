İki F-16 Suriye hava sahasında uçtu​

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevinin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edileceği duyuruldu.
Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda beşinci uçuş görevi icra edildi. Müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edilecek.#MSB#TSKpic.twitter.com/PJLL4BE9I6
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2019