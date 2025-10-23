Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

13:2923/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Zeytinburnu'nda iki grup arasında bıçaklı kavga
Zeytinburnu'nda iki grup arasında bıçaklı kavga

Zeytinburnu'nda dün akşam 20.30 civarında Telsiz Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ahmet Dolu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Karşılıklı bıçakların kullanıldığı olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ahmet Dolu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Muhammed Çiftçi (20) ve Furkan Basıç (20) isimli yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Ahmet Dolu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kavganın ilk anları, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Farklı bir sokağa taşan kavgadan kaçan yaralıların, kan kaybı nedeniyle sokak ortasında yere yığıldığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"İçeriden havlu getirerek yardımcı olduk"

Çevrede esnaflık yapan Emirhan Alataş yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek,
"Çalıştığım sırada bağırma sesleri geldi. Genç yaşlarda iki kişi yerde bağırıyorlardı. Yaklaştım ikisi de kan içindeydi. İlk başta ne olduğunu anlamadık. İnsanlar toplanmıştı, yerlerde kanlar vardı. İçeriden havlu getirerek yardımcı olduk. Tampon yaptık, destekte bulunduk. Sonrasında ambulans ve polis geldi. Yaralının bir tanesi ağırdı iki, üç yerinden bıçaklanmıştı. Diğer yaralı iki yerinden bıçaklanmıştı. Sırt ve göbek bölgesinde vardı. Çok detaylı bakamadım, sadece kanı durdurmak için uğraştık"
dedi.

Suç kayıtları ortaya çıktı

Öte yandan, hayatını kaybeden Ahmet Dolu'nun 5, yaralılardan Muhammed Çiftçi'nin 7, Furkan Basıç'ın ise 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karışanların tespiti ve yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.








#İstanbul
#Zeytinburnu
#bıçaklı
#kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 23 Ekim Perşembe elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı