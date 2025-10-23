İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

Zeytinburnu'nda dün akşam 20.30 civarında Telsiz Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ahmet Dolu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Karşılıklı bıçakların kullanıldığı olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ahmet Dolu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Muhammed Çiftçi (20) ve Furkan Basıç (20) isimli yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Ahmet Dolu’nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kavganın ilk anları, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Farklı bir sokağa taşan kavgadan kaçan yaralıların, kan kaybı nedeniyle sokak ortasında yere yığıldığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Suç kayıtları ortaya çıktı
Öte yandan, hayatını kaybeden Ahmet Dolu'nun 5, yaralılardan Muhammed Çiftçi'nin 7, Furkan Basıç'ın ise 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kavgaya karışanların tespiti ve yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.