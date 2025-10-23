İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı

"Çalıştığım sırada bağırma sesleri geldi. Genç yaşlarda iki kişi yerde bağırıyorlardı. Yaklaştım ikisi de kan içindeydi. İlk başta ne olduğunu anlamadık. İnsanlar toplanmıştı, yerlerde kanlar vardı. İçeriden havlu getirerek yardımcı olduk. Tampon yaptık, destekte bulunduk. Sonrasında ambulans ve polis geldi. Yaralının bir tanesi ağırdı iki, üç yerinden bıçaklanmıştı. Diğer yaralı iki yerinden bıçaklanmıştı. Sırt ve göbek bölgesinde vardı. Çok detaylı bakamadım, sadece kanı durdurmak için uğraştık"