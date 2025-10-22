Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Patentli ürün tartışması kavgaya dönüştü: 6 yaralı

Patentli ürün tartışması kavgaya dönüştü: 6 yaralı

15:4522/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Patentli ürün kavgası
Patentli ürün kavgası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, mobilyacılar arasında patentli ürün modelini çalma iddiasıyla çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi 29. Mobilya Sokak’ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin önünde meydana geldi. Üzeyir B., Abdülkadir B., Ahmet B. ve Serkan T., patentli ürünün modelini çaldığını iddia ettikleri Resul A.’nın mobilya imalathanesine gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavgayı ayırmaya çalışan iş yeri çalışanı Eyüp G. (36) de darbedilerek bacağı kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgayı ayırırken, yaralı Eyüp G. ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavgaya karışan 6 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Tedavileri tamamlanan 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.



#Bursa
#patent
#ürün
#mobilya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB bursluluk sınavı ne zaman, 2026 İOKBS sınav tarihi belli oldu mu?