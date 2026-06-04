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İki ilde uyuşturucu operasyonları: 129 tutuklama

İki ilde uyuşturucu operasyonları: 129 tutuklama

14:434/06/2026, Perşembe
AA
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Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu operasyonları
Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu operasyonları

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Bursa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 135 şüphelinin yakalandığını, 129'unun tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şanlıurfa ve Bursa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden; 129'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve İnegöl Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu, Şanlıurfa ve Bursa’da; 142 asayiş timi, 25 komando timi ve 6 motorlu asayiş timi olmak üzere toplam 900 Jandarma personeli ve 10 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.
Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."






#İçişleri Bakanlığı
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