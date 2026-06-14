İki ilin sınırları yeniden belirlendi: Karar Resmi Gazete'de yayınlandı

Kararın ekinde yer alan kroki ve koordinatlara göre sınır hattı, Karasu Nehri’nden başlayarak Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi, Gevot Tepesi ve Püşürük Tepesi gibi çeşitli noktalar üzerinden geçirilerek belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, Muş ile Bitlis arasındaki söz konusu sınır hattına ilişkin idari belirsizlikler de giderilmiş oldu.