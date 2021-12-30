Gündem İki milyon dolara satacaklardı Diyarbakırda ele geçirildi
DİYARBAKIR

İki milyon dolara satacaklardı: Diyarbakır'da ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arapça mühür bulunan timsah derisi ve bir adet tunç tableti 2 milyon dolara satmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı. 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
İki milyon dolara satacaklardı: Diyarbakırda ele geçirildi
Ele geçirilen Arapça mühür bulunan timsah derisi.

Diyarbakır Valiliğinde yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bağlar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eserleri 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiğini belirtti.

İHA

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Şüphelilerin, Bağlar-Alankoz Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandığı bildirilen açıklamada, “Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir adet arka kısmında Arapça mühür bulunan timsah derisi ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir adet tunç tablet ele geçirilmiştir” denildi.

İHA

Ele geçirilen tarihi eserlerin muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ve yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.

Karabük'te tarihi eser niteliğinde yılan derisi ele geçirildi: Üzerindeki yazı dikkat çekti
FOTOĞRAF 5
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Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli ilinden Karabük'e tarihi eser getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
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Ekipler Eskipazar- Karabük karayolu İmanlar Köyü mevkiinde içerisinde H.Y (52), R.T(61), M.K(24) isimli 3 şahsın bulunduğu aracı durdurdu.
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Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice yazılı çeşitli figürler bulunan yaklaşık 3.5 metre uzunluğunda yılan derisi ele geçirildi.
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Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Tarihi eser ve kültür varlıkları dahil olmak üzere sorumluluk bölgemizde meydana gelebilecek olan tüm kaçakçılık olaylarıyla etkin bir şekilde mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir\" denildi.
Karabük'te tarihi eser niteliğinde yılan derisi ele geçirildi: Üzerindeki yazı dikkat çekti
Karabük'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice yazılı çeşitli figürlerin bulunduğu 3.5 metre uzunluğunda yılan derisi ele geçirildi.
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