İki milyon dolara satacaklardı: Diyarbakır'da ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinde yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bağlar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eserleri 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiğini belirtti.

İHA

GÜNDEM Gaziantep'te ele geçirildi: Piton yılanı derisinin üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürleri var

Şüphelilerin, Bağlar-Alankoz Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandığı bildirilen açıklamada, “Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir adet arka kısmında Arapça mühür bulunan timsah derisi ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir adet tunç tablet ele geçirilmiştir” denildi.

İHA

Ele geçirilen tarihi eserlerin muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ve yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.

REKLAM