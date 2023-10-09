İkisi de yuhalandı

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Kongrede, değişimcilerin adayı Özgür Çelik ile Genel Merkez’in Cemal Canpolat yarıştı. Kongrenin yapıldığı salona Türk bayrakları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanlığı’na aday olan Cemal Canpolat ve Özgür Çelik’in fotoğrafları asıldı. Canpolat’ın, Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğrafının bulunduğu afişlerde “Asla yalnız yürümeyeceksin”, ifadesi yer aldı. Diğer aday Çelik’in afişlerinde ise “İstanbul için hep birlikte başaracağız” ile “İstanbul için biz varız” yazıldı. Salonda zaman zaman “Halkın gururu Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı.





BİR YANDA ALKIŞ BİR YANDA TEPKİ

Kongrede, CHP’li Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşmaları zaman zaman yuhalanırken, Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’in konuşması sırasında ise arbede çıktı. Kaftancıoğlu, konuşması sırasında zaman zaman alkışlanırken, bir grup tarafından da yuhalandı.





İMAMOĞLU’NA SLOGANLI TEPKİ

Kongrede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı. İmamoğlu, İBB’de yaptıkları icraatları anlattıktan sonra parti içi muhalefet ve partideki değişim taleplerine ilişkin konuştu. İmamoğlu’nun yaklaşık bir saat süren konuşması zaman zaman “Halkın gururu Kılıçdaroğlu”, “Örgütte liyakat, Cemal Canpolat” sloganlarıyla kesildi.





ORTALIK KARIŞTI

CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’in konuşması sırasında ise salonun balkon kısmında arbede çıktı. Avseren’in, Ekrem İmamoğlu ile kameralar önünde yaşadığı gerginliği anlattığı sırada, bazı partililer yuhalayarak, “Ekrem Başkan” sloganlarıyla tepki gösterdi. Salondaki bir grup ile ilçe başkanına tepki gösterenler arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Parti yetkililerin araya girmesiyle çoğunluğu gençlerden oluşan iki grup sakinleştirildi.







