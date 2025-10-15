İletişim Bakanlığı: Türkiye'nin bazı Hristiyan topluluklara mensup yabancı uyruklu kişileri sınır dışı ettiği iddiası asılsız

"Cemaat vakıflarının mülkiyet hakları korunmakta, hukuki süreçler şeffaf biçimde işletilmektedir. Her egemen devlet gibi Türkiye de, vize ihlali, kamu düzenine aykırılık veya yasal izin eksikliği gibi nedenlerle yabancı uyruklu kişiler hakkında idari kararlar alabilmektedir. Ancak bu işlemler hiçbir şekilde dini kimlik veya aidiyet temelinde yapılmamakta yalnızca mevzuat çerçevesinde değerlendirilmektedir. Türkiye'nin din özgürlüğüne, çoğulculuğa ve toplumsal barışa dayalı güçlü devlet geleneğini hedef alan hiçbir dezenformasyon girişimi amacına ulaşamayacaktır. Ülkemiz, geçmişten gelen hoşgörü mirasını kararlılıkla yaşatarak farklı inançların barış içinde bir arada yaşadığı örnek bir ülke olmaya devam edecektir."