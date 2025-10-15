İletişim Bakanlığı: Türkiye'nin bazı Hristiyan topluluklara mensup yabancı uyruklu kişileri sınır dışı ettiği iddiası asılsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin bazı Hristiyan topluluklara mensup yabancı uyruklu kişileri 'ulusal güvenlik tehdidi' olarak değerlendirip sınır dışı ettiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde uluslararası bazı çevrelerde yer alan iddiaların Türkiye'yi hedef alan kasıtlı dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu belirtildi.
Türkiye'nin, yüzyıllardır farklı din, kültür ve inanç mensuplarının barış içinde yaşadığı hoşgörü, karşılıklı saygı ve birlikte yaşama kültürünün kökleştiği medeniyetin mirasçısı olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Açıklamada, farklı inanç topluluklarına ait ibadethanelerin korunması, restorasyonu ve yeniden hizmete açılması yönünde önemli çalışmaların yürütüldüğü vurgulandı.
Hristiyan cemaatlere ait çok sayıda kilise ve manastırın restore edilerek ibadete açıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: