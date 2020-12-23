İletişim Başkanı Altun: Muhataplarımızdan Can Dündar'ı Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne yardım' suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetlerinin gazetecilik bağlamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz" dedi.
Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez.
Bu, gerçek gazetecilere hakarettir.
Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz.
Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez.