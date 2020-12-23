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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun: Muhataplarımızdan Can Dündar'ı Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne yardım' suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetlerinin gazetecilik bağlamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Bu gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne yardım' suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetlerinin gazetecilik bağlamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz" dedi.

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