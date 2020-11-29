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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun: Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, "Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum. Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun.
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum. Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur."

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı.


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