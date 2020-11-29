İletişim Başkanı Altun: Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum. Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur."

Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum!

Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir.

Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 29, 2020

GÜNDEM "Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

OYNAT 04:41 CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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