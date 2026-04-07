Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İletişim Başkanı Duran: Mescid-i Aksa'ya baskın sistematik bir provokasyondur

13:547/04/2026, Salı
AA
Sonraki haber
İletişim Başkanı Burhanettin Duran
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Mescid-i Aksa’ya yönelik İsrailli bir bakan tarafından gerçekleştirilen baskın, bilinçli ve sistematik bir provokasyondur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarına tepki gösterdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrailli bir bakan tarafından gerçekleştirilen baskın, bilinçli ve sistematik bir provokasyondur. Soykırımcı (Binyamin) Netanyahu hükümeti, kutsallar üzerinden gerilim üretmeyi alışkanlık haline getirmiş, uluslararası hukuku ve insanlığın ortak değerlerini açıkça hiçe saymıştır. Bu yaklaşım, bölgedeki gerilimi bilinçli şekilde tırmandırma çabasından başka bir anlam taşımamaktadır. Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalıdır. Mescid-i Aksa derhal ve koşulsuz biçimde Müslümanların ibadetine açılmalı, provokasyonlar son bulmalı, Kudüs'teki tüm kutsal mekanlarda ibadet özgürlüğünü engelleyen hukuksuz kısıtlamalara son verilmelidir.
Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutsalların hedef alındığı bu karanlık zihniyete karşı en net duruşu sergilemeye, hakikati ve adaleti savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir"


#İsrailli Bakan
#Mescid-i Aksa
#Burhanettin Duran
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
