İletişim Başkanı Duran: 'Yapay zeka başta olmak üzere birçok alanda devrimler var'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik Paneli"nde yaptığı açıklamada, "Yapay zeka başta olmak üzere birçok alanda devrimler var." ifadelerini kullandı.





Duran'ın açıklamalarından satır başları şöyle:





Yapay zeka başta olmak üzere birçok alanda devrimler var.

Sosyal medyada dezenformasyona dair risk alanı var.

Sosyal medyada nefrete katkıda bulunulmamalı.

Sanal bahis ve kumar yaygınlaşıyor.

Ekran başında olan gençlerimizin algoritmalarla nerelere yönlendirilebileceğini görmek durumundayız

Sosyal medyanın tek tipleştirici bir alana dönüşmesi riski söz konusudur. Ortaya koyduğu özgürlüğün yanı sıra bu tarafının da önemli şekilde dikkate gelmesi gerekir

Dijital mecraların sunduğu sınırsız etkileşim imkanı, mahremiyete, bilgi kirliliğine, dezenformasyona dair yeni risk alanları oluşturuyor.

Sosyal medya mecralarında dezenformasyon yapılmaması, nefret söylemine katkıda bulunulmaması, cinsiyetçi kodların beslenmemesi gibi birtakım ilkeler üzerinde uzlaşmak zorundayız.







