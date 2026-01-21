Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İletişim Başkanı Duran: 'Yapay zeka başta olmak üzere birçok alanda devrimler var'

İletişim Başkanı Duran: 'Yapay zeka başta olmak üzere birçok alanda devrimler var'

11:1621/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik Paneli'nde konuştu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik Paneli'nde konuştu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik Paneli"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik Paneli"nde yaptığı açıklamada, "Yapay zeka başta olmak üzere birçok alanda devrimler var." ifadelerini kullandı.


Duran'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yapay zeka başta olmak üzere birçok alanda devrimler var.

Sosyal medyada dezenformasyona dair risk alanı var.

Sosyal medyada nefrete katkıda bulunulmamalı.

Sanal bahis ve kumar yaygınlaşıyor.

Ekran başında olan gençlerimizin algoritmalarla nerelere yönlendirilebileceğini görmek durumundayız

Sosyal medyanın tek tipleştirici bir alana dönüşmesi riski söz konusudur. Ortaya koyduğu özgürlüğün yanı sıra bu tarafının da önemli şekilde dikkate gelmesi gerekir

Dijital mecraların sunduğu sınırsız etkileşim imkanı, mahremiyete, bilgi kirliliğine, dezenformasyona dair yeni risk alanları oluşturuyor.

Sosyal medya mecralarında dezenformasyon yapılmaması, nefret söylemine katkıda bulunulmaması, cinsiyetçi kodların beslenmemesi gibi birtakım ilkeler üzerinde uzlaşmak zorundayız.



#Burhanettin Duran
#İletişim Başkanlığı
#Sosyal Medyada Sorumluluk
#Özgürlük ve Güvenlik Paneli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Grönland nerededir, başkenti neresi? Grönland neden önemli? Grönland hakkında merak edilenler