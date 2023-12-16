İlk adaylar 27 Aralık'ta

Aday belirlemede temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını bir arada ele alan komisyon, bu çerçevede AK Parti Teşkilat Başkanlığı ve ilgili ilin milletvekilinin görüşlerini de değerlendiriyor. Komisyon, partinin tüm belediye başkan adaylarının belirlenerek ilan edilmesi sürecine