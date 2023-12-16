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İlk adaylar 27 Aralık'ta

Aday belirleme çalışmalarında sona yaklaşan AK Parti'nin, ilk adayları, 27 Aralık’ta AK Parti TBMM Grubu’nda açıklaması bekleniyor. Aday tespit komisyonu ile geçtiğimiz hafta Ankara, Adana ve İzmir adayları üzerinde çalışan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın da İstanbul'un 3 bölgesinden kanaat ve temayülleri alacak.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 04:51 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile 27 Aralık’ta Meclis AK Parti Grubu’nda ilk grup adayın tanıtımı planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile 27 Aralık’ta Meclis AK Parti Grubu’nda ilk grup adayın tanıtımı planlanıyor.

AK Parti'de, yerel seçim için belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında çalıştı. İlk belediye başkan adayları yılbaşından önce açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Aralık’ta AK Parti TBMM Grubu’nda ilk adayların elini havaya kaldıracak.

Aday belirlemede temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını bir arada ele alan komisyon, bu çerçevede AK Parti Teşkilat Başkanlığı ve ilgili ilin milletvekilinin görüşlerini de değerlendiriyor. Komisyon, partinin tüm belediye başkan adaylarının belirlenerek ilan edilmesi sürecine

kadar çalışmalarına devam edecek.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2024 yerel seçimler öncesinde, AK Parti ilk belediye başkan adaylarını yılbaşından önce açıklayacak. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile 27 Aralık’ta Meclis AK Parti Grubu’nda ilk grup adayın tanıtımı planlanıyor. Asıl kapsamlı tanıtım ise ocakta yapılacak.


#AK Parti
#yerel seçim
#aday
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