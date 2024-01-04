AK Parti, 15 Ocak’ta adaylarla birlikte kamuoyuna duyuracağı seçim beyannamesinde sona yaklaştı. 6-7 bölüm halinde çalışılan beyannamenin 200 sayfa olacağı belirtiliyor. Adaylara yoğunlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beyanname için ilk üst komisyon toplantısını da önceki gün yaptı.

“Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik” adını taşıması öngörülen beyannamede belediyelerin gelecek 5 yılına ilişkin çerçeve çizilecek. Bu kapsamda ‘yaşanılabilir, sürdürülebilir, güvenli, dirençli, akıllı ve çevreci şehirler’ kavramları işlenecek. AK Parti, belediyecilikte çıtayı bir üst seviyeye taşıyacak vaatleri de seçmenle buluşturacak. Şehirler gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartılacak, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekânlar haline getirilecek.

UZUN VADELİ PLANLAR

Hazırlanacak planlar uzun vadeli olacak. Şehirler için kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek. Bunların yanı sıra son yıllarda artan başıboş sokak köpeği sorunu da beyannamede vaatler arasında yer alacak. Bu sorun en insancıl yöntemlerle dünya ülkelerindeki örneklerine benzer bir şekilde çözülecek. Kampanya ise üç başlık halinde yürütülecek. AK Parti’de olan belediyeler ayrı, muhalefette olan belediyeler ayrı ele alınacak. Deprem bölgesine farklı bir parantez açılacak.

İlk adaylar pazar günü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti belediye başkan adaylarının ilk kısmının pazar günü açıklanacağını söyledi. Çelik, AK Parti Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada “Adaylarımızın ilk bölümünü bu pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde açıklayacağız. Bazı büyükşehirler ve şehirleri kapsayacak. Diğer adaylar ise 15 Ocak’ta Ankara’da seçim beyannamemizi açıklarken açıklanacak” dedi. Çelik, “Bu pazar İstanbul ve Ankara adayları da açıklanacak mı?” sorusuna, bu konuda takdirin Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğunu söyledi.







