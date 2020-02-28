Gündem İlk duruşma 17 Haziranda
POLİTİKA

İlk duruşma 17 Haziranda

İSMEK’in eski kadın yöneticilerine 19 Ağustos 2019’daki toplantıda hakaret eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB bünyesindeki 3 ayrı şirketten 38 bin TL maaş alan Yeşim Meltem Şişli’nin işine son verildiği iddialarının aksine izne ayrıldığı ortaya çıkmıştı.
İBB bünyesindeki 3 ayrı şirketten 38 bin TL maaş alan Yeşim Meltem Şişli’nin işine son verildiği iddialarının aksine izne ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Bekar olan kadınların ellerini kaldırmasını isteyen Şişli, yanındaki erkek müdüre “Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun” diyerek büyük bir skandala imza atmıştı. 27 Ocak’ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadının 31 Ocak’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasının ardından Şişli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeni Şafak skandalı 31 Ocak’ta “Ahlaksız kadın” manşetiyle kamuoyuna duyurmuştu.

“Kesinlikle sözlerim ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım” diyerek suçlamaları reddeden Şişli için “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanık ve müştekilere davetiye çıkarılırken, ilk duruşmanın 17 Haziran’da yapılmasına hükmedildi.

Ahlaksız kadın
GÜNDEM
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