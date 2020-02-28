İlk duruşma 17 Haziranda

Bekar olan kadınların ellerini kaldırmasını isteyen Şişli, yanındaki erkek müdüre “Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun” diyerek büyük bir skandala imza atmıştı. 27 Ocak’ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadının 31 Ocak’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasının ardından Şişli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeni Şafak skandalı 31 Ocak’ta “Ahlaksız kadın” manşetiyle kamuoyuna duyurmuştu.

“Kesinlikle sözlerim ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım” diyerek suçlamaları reddeden Şişli için “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanık ve müştekilere davetiye çıkarılırken, ilk duruşmanın 17 Haziran’da yapılmasına hükmedildi.