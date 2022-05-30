İlk fidanı millet dikti

Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanları, 560 bin kişinin katılımıyla toprakla buluştu.

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şölenle kutlandı. Türkiye’nin dört bir yanından 560 bin kişi Atatürk Havalimanı’na akın etti. Şölende, Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı toprakla buluşturdu. Millet bahçesine İstanbul'un 29 Mayıs 1453'te fethedilmesini simgeleyen 145 bin 300 ağaç dikilecek.

KARŞIMDA 560 BİN KİŞİ VAR

İlk fidan dikim töreninde İstanbullulara seslenen Erdoğan, konuşmasına Peygamber Efendimizin "Konstantiniye muhakkak feth olacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri ne güzeli askerdir" hadisiyle başladı. “Tören alanında 560 bin kişi karşımda bulunuyor” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler, İstanbul'un İnşallah 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz.”

2053 VİZYONUMUZA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK

“Bugün İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü ve Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Fethin 600. yılına adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık. Bu sembollerin her biri geleceğe bir ışıktır. Bugün burada vizyon olarak konuştuklarımız yarın ülkemizin hakikatleri olarak karşımıza çıkacaktır.”

FETİH MÜBAREK OLSUN

“Tıpkı Osmangazi gibi Fatih gibi Kanuni gibi tüm bu isimler içinde Fatih, her devirde gözbebeği olan ve İstanbul'u fethetmiş olmasıyla kalbimizde ayrı bir yere sahip olmuştur. İstanbul'un Fethi sarsılmaz bir azmin ve kararlığının neticesinde gerçekleşmiştir. Tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Şimdi buradan sesleniyorum Fetih mübarek olsun. Fetihlerin anası bu fethin nice asırları mübarek olsun. Fatih'ten Allah razı olsun. Fatih'in izinden gitmek için kendini yetiştiren gençlerimizden Allah razı olsun. İstanbul'u fethederek müslümanların 7 asırlık hayallerini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet, Bizans'ın hayallerini tarihe gömmüştür.”

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BETONPERESTLİĞE SARILDILAR

“Ülkemizde aklını kiraya vermiş, her şeye gözü kapalı karşı çıkmayı adet haline getirmiş kesimle karşı karşıyayız. Bunlar parka yeşile karşı çıkar, işlerine gelince ‘ağaç kesilecek’ yaygarasıyla ülkenin altını üstüne getirirler. Beşiktaş’ta çınar ağaçlarını nasıl kestiklerini gördünüz. İşlerine gelince beton perestliğe sarılırlar. Bunları dikkate almıyoruz. “

Bu eserleri tamamlayacağız

Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye, kartallar gibi yalnız uçmak zorunda kalsa da, leş kargalarının elinde kalmayacaktır. Türkiye tek de kalsa bu hak yolda yürümeyi sürdürecektir. Ülkemizde yaptığımız eserleri görmeyenlerin özellikle görmelerini beklemiyoruz. Bu yurt binalarının yapılmasından FETÖ, PKK, istihbarat aygıtları bir de CHP ve Bay Kemal rahatsız. Bu yurt hizmete girdiğinde anne ve babalar evlatlarını gönderecekler. Bunların derdi harcanan para değildir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğranda ölen varsa vatandır. Kahırlarından ölseler de bu oyunları da bozacağız. Bu eserleri tamamlayıp hizmete vereceğiz.”

Son nefesimize kadar buradayız

Erdoğan şunları söyledi: “Hiçbir beklenti, bu mübarek ülkenin geleceğini tehlikeye atmaya değmez. Gelin eser ve hizmette, sıkıntıların çözümünde yarışalım. Biz hepsine varız. Cumhur İttifakı olarak varız. Biz Suriye’nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. Bunun için gelin 2023 hedeflerine beraber ulaştıralım diyoruz. Gelin 2053 vizyonuyla mutlaka buluşturalım. Gelin 2071 hayallerine mutlaka kavuşturalım. Gerekirse yedi düvelle kavga edelim.” Kılıçdaroğlu’nun “Kaçacak” söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, “Yalanla, iftirayla bu iş olmaz. Biz terör örgütleri ve ağababalarının saldırılarından kaçmamışız. Biz işte 15 Gözümüzü burada açtık, havamızı burada soluduk, son nefesimize kadar buradayız. Biz bu milletin sevdalısıyız” dedi.

OYNAT 03:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize 'kaçacak' diyenler zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtı İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve ailesini hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, 'Biz gözümüzü burada açtık, Allah'ın izniyle de son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize 'kaçacak' diyenlerin hepsi zoru görünce kuyruklarını kıstırıp kaçtı.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kaçacak' iddialarına yanıt: Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal kendine gel kendine İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve ailesini hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, 'Akşam yalan, sabah yalan... Bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni dolduran kalabalığa seslendi: Şu an karşımda 560 bin kişi bulunuyor İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydanı dolduran kalabalığa seslenerek, 'Aldığım resmi rakamlara göre şu anda 560 bin kişi bu alanda karşımda bulunuyor. Sizler 2023'e gittiğimiz bu yolda hazır olduğumuzu gösterdiniz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:46 Devlet Bahçeli: Kar yağınca balığa gidenler İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefete sert sözlerle yüklendi. 'İftira siyaseti kaybetmeye mahkumdur. Atatürk Havalimanı için eylem yapanlar mahcup olacak' diyen Bahçeli, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alarak, 'Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler, elbette geldikleri gibi gidecekler.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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