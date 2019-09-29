Gündem İlk gündem yargı reformu
POLİTİKA

İlk gündem yargı reformu

Türkiye Büyük Millet Meclisi 73 günlük aranın ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. 1 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılacak olan Meclis’i yoğun bir gündem bekliyor. TBMM’nin ilk işi ‘Yargı Reformu ve Strateji Belgesi’ olarak bilinen değişiklik teklifi olacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf : Arşiv
Fotoğraf : Arşiv

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 73 gün tatilin ardından yeni döneme hızlı başlayacak.

1 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak olan TBMM’nin ilk işi ‘Yargı Reformu ve Strateji Belgesi’ olarak bilinen değişiklik teklifi olacak. Meclis iç tüzüğü de TBMM’nin ikinci gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun yeni iç tüzük hazırlanacak.

YENİ DÖNEMİN GONGU ÇALINACAK

TBMM 1 Ekim günü yeni yasama yılına başlayacak. Saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı özel oturumla yeni dönemin gongu çalınacak. Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşmasını yapacak. 15.00’te de Meclis Genel Kurul’u mesaiye başlayacak.

KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK

Meclis’in ilk işi ‘Yargı Reformu ve Strateji Belgesi’ olacak. AK Parti’nin hazırladığı 38 madde 15 ayrı kanunda değişiklik öngören Yargı Reformu’nun ilk bölümü MHP ve CHP’ye verilmişti. Çalışma bu hafta tamamlanacak. AK Partili milletvekillerince Meclis’e yasa teklifi olarak sunulacak düzenleme Ekim ayının ilk haftası TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacak.

YENİ İÇ TÜZÜK

TBMM’nin bir diğer önemli maddesi ise iç tüzük olacak. 16 Nisan referandumuyla halkın vize verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için bir takım değişiklikler yapılmıştı. Yeni dönemde sisteme uygun yeni bir iç tüzük hazırlanması planlanıyor.

HAYVAN HAKLARI YASASI

Yeni yasama yılında hayvan hakları ile ilgili kurulan araştırma komisyonu raporunun ardından, hayvan hakları ile ilgili yeni bir yasal düzenleme de hazırlanacak. Hayvan hakları düzenlemesinin kısa süre içerisinde Genel Kurul’a gelmesi hedefleniyor.

REKLAM

Bir kez bari Türkiye'den yana olun
GÜNDEM
Bir kez bari Türkiye'den yana olun
Bir kez bari Türkiyeden yana olun

Bir kez bari Türkiye'den yana olun

​CHP, HDP/PKK güvenli bölgeyi engellemek için harekete geçti.
Darbeyle geldi darbeyle gidebilir

Darbeyle geldi darbeyle gidebilir

​Mısır'daki protestolar yeni bir dönemi başlatabilir.
Trumpabir engel daha

Trump'a
bir engel daha

Federal Mahkeme, Trump'ın göçmenlerle ilgili planını bozdu.
Anneler<br>vazgeçmez

Anneler
vazgeçmez

Diyarbakır'daki ​evlat nöbetinde 27.gün geride kaldı.
Bilge şenlik

Bilge şenlik

​Ödül töreninde 5 bin çocuk buluştu.
DASK’ı hatırladık

DASK’ı hatırladık

​DASK poliçe satışları 2 gün içinde yüzde 15 arttı.
Mavi Marmara için tazminat yolu açıldı

Mavi Marmara için tazminat yolu açıldı

​Yaralananların dava açmasının önündeki engel kalktı.
Yeni sistemin karnesi çıkarıldı

Yeni sistemin karnesi çıkarıldı

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri belirlendi.
İlk gündem<br>yargı reformu

İlk gündem
yargı reformu

​Meclis 73 gün sonra kapılarını açıyor.
Denize<br>Koral geliyor

Denize
Koral geliyor

​Elektronik harp aygıtı Koral, denize taşınıyor.
Yıkım başladı

Yıkım başladı

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Siirt'te teröre darbe

Siirt'te teröre darbe

Yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Pozisyonsuz derbi

Pozisyonsuz derbi

​İkinci yarıda isabetli şutun olmadığı maç 0-0 bitti.
CHP'nin konferansında <br>PYD yandaşı konuştu

CHP'nin konferansında
PYD yandaşı konuştu

Terör örgütü yandaşı, eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya kalktı.
Külliyen reddediyoruz

Külliyen reddediyoruz

​Dışişleri Bakanlığından Yunanistan, Mısır ve GKRY'e sert tepki.
77 bina ağır hasarlı

77 bina ağır hasarlı

İstanbul'daki deprem sonrasında hasar tespit çalışmaları yapıldı.

​Max Kruse seremonide İstiklal Marşı'na eşlik etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.