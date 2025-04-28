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İlk kez gördü: Balıkçı tarafından görüntülendi

İlk kez gördü: Balıkçı tarafından görüntülendi

10:3628/04/2025, Pazartesi
IHA
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Faroz Balıkçı Limanı'nda Cüce balaban kuşu görüntülendi.
Faroz Balıkçı Limanı'nda Cüce balaban kuşu görüntülendi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Faroz Balıkçı Limanı'nda bir balıkçı ilk kez gördüğü Cüce balaban kuşunu cep telefonu ile kayda aldı.

Göçmen bir kuş olan balıkçıl Cüce balaban kuşunu limandaki kayığının üzerinde gören Trabzonlu balıkçı ilk kez gördüğü balığı cep telefonu ile görüntüledi. Kuşun hareketsiz şekilde kaçmadan durduğu gören Trabzonlu balıkçı, "Bu nasıl bir kuştur böyle ya. Bu nasıl bir şey böyle. Fıstık. Sen nasıl bir şeysin böyle" dedi.

Öte yandan uzmanlar, balıkçıl bir kuş olan Cüce balaban kuşunun ilkbahar dönüşü kuzeye göçtüğünü ve bir kısmının da ülkemizde kalarak yaşamının sürdüreceğini belirterek yaygın bir kuş türü olmasına rağmen Karadeniz kıyısında nadir görüldüğünü ifade ettiler.


#Trabzon
#Ortahisar
#Faroz Balıkçı Limanı
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