İlk kez gördü: Balıkçı tarafından görüntülendi

Göçmen bir kuş olan balıkçıl Cüce balaban kuşunu limandaki kayığının üzerinde gören Trabzonlu balıkçı ilk kez gördüğü balığı cep telefonu ile görüntüledi. Kuşun hareketsiz şekilde kaçmadan durduğu gören Trabzonlu balıkçı, "Bu nasıl bir kuştur böyle ya. Bu nasıl bir şey böyle. Fıstık. Sen nasıl bir şeysin böyle" dedi.