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Türkülere ilham kaynağı: Ekşisu Sazlığında turnalar görüntülendi

Türkülere ilham kaynağı: Ekşisu Sazlığında turnalar görüntülendi

11:3027/04/2025, Pazar
IHA
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Görevlilerce yapılan halkalama işlemi ile göçmen kuşlardan olan allı turnaların yaz mevsiminin yanı sıra kışı da Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçirdikleri tespit edildi.
Görevlilerce yapılan halkalama işlemi ile göçmen kuşlardan olan allı turnaların yaz mevsiminin yanı sıra kışı da Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçirdikleri tespit edildi.

Türkülere ilham kaynağı olan nesli tükenme tehlikesi altındaki allı turnalar, Erzincan'ın merkez Ekşisu Sazlığında görüntülendi.

Erzincan'ın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi Tür İzleme çalışmaları kapsamında izlenecek türlerden olan turnalar, Ekşisu Sazlıkları sulak alanında görüntülendi.

Genellikle yaz aylarında konaklayıp kışın sıcak iklimli ülkelere göç ettikleri için Anadolu'nun göç, gurbet ve hasret türkülerine ilham kaynağı olan turnaların korunması, izlenmesi, kışlama ve üreme alanlarının tespiti için Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda da araştırma yapıldı.

Görevlilerce yapılan halkalama işlemi ile göçmen kuşlardan olan allı turnaların yaz mevsiminin yanı sıra kışı da Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçirdikleri tespit edildi.

Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda turnaların yanı sıra angut ve karabatak gibi çeşitli kuş türleri de bulunuyor.

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