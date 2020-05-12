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Gündem İlk kez Rizede yapılıyor Berber ve kuaför müşterileri için filyasyon hasta takip sistemi
RİZE TÜRKİYE

Rize haberleri: Rize'de berber ve kuaför müşterileri için filyasyon hasta takip sistemi

İlk kez Rize'de yapılıyor: Berber ve kuaför müşterileri için filyasyon hasta takip sistemi

Rize'de berber, kuaför ve güzellik merkezlerine gelen müşteriler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, hastanelerde kullanılan filyasyon hasta takip sistemiyle kayıt altına alınıyor. Rize Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Gündoğan, Sağlık Bakanlığının hastanelerde uyguladığı filyasyon hasta takip sistemini berber ve kuaförlerde uygulamaya başladıklarını söyledi. Gündoğan, bu uygulamanın Türkiye’de ilk kez Rize’de yapıldığını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerine gelen müşteriler, hastanelerde kullanılan filyasyon hasta takip sistemiyle kayıt altına alınıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerine gelen müşteriler, hastanelerde kullanılan filyasyon hasta takip sistemiyle kayıt altına alınıyor.

Rize'deki berber, kuaför ve güzellik salonları, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile belirlenen kurallar çerçevesinde dün uzun süre sonra yeniden hizmete açıldı. Rize Belediyesi ile Rize Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası tarafından dezenfeksiyondan geçirilen işletmelerde, müşteri kabul edilmeye başlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerine gelen müşteriler, hastanelerde kullanılan filyasyon hasta takip sistemiyle kayıt altına alınıyor. İşletmelere gelenlerin adı, soyadı, telefon numarası ve adresi ile kimden hizmet aldığı kayıt altına alınıyor.

DHA
İşletmelere gelenlerin adı, soyadı, telefon numarası ve adresi ile kimden hizmet aldığı kayıt altına alınıyor.

"İlk kez Rize'de yapılıyor"

Rize Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Gündoğan, Sağlık Bakanlığının hastanelerde uyguladığı filyasyon hasta takip sistemini berber ve kuaförlerde uygulamaya başladıklarını söyledi.

DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerine gelen müşteriler, hastanelerde kullanılan filyasyon hasta takip sistemiyle kayıt altına alınıyor.

Gündoğan, "Filyasyon sayesinde sağlıkçılar temaslı kişileri liste altına alıyor. Bizler de bunu müşteri takip sistemi olarak uyarladık. Valilik ve Esnaf Birlik Başkanlığı'mız tarafından bu onaylandı. İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından karara eklendi. Şu anda tüm iş yerlerinde bu uygulanmaya başlandı. Bu uygulama Türkiye’de ilk kez Rize’de yapılıyor. Umarım diğer iller de bu konuda duyarlı olurlar ve oralarda da uygulanır. Her müşterinin adı, soyadı, adresi, telefonunu, kimin tıraş ettiği ve tarihi, saati kaydedip liste tutuyoruz. Yarın müşterimiz olan bir kişiye virüs bulaşması durumunda sağlık çalışanları bu listeleri bizden alarak gerekli kontrolleri yapacaklar” dedi.


Berbere gelen Ahmet Emin Akyıldız ise uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, “Gelen müşterilerin temas kurulan kişilerin takip edilmesi güzel bir şey. Bir durum olduğunda listeler geri doğru taranarak o kayıtlardan tespitler yapılabilir. Bu şekilde hastalığın kimlere bulaşabileceği tespit edilir ve tedaviye geçilir” diye konuştu.

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