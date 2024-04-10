İlk virajda devrilecekler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Yüzde 25'lik cam tavanı kırdık” sözlerine tepki gösterdi.

Öngörülemez bir dünyanın, önüne geçilemeyen karmaşa ve kaos girdabının devamlı surette yoğunluk kazandığını belirten Bahçeli, “Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş, Gazze'yi ablukaya alan İsrail soykırımı, İran ile İsrail'in karşılıklı alarma geçmesi, terörizmin hunhar eylem ve emelleri, yeni bir dünya savaşının telaffuz edilmesi küresel çapta barış, istikrar ve sükunete akut ihtiyaç olduğunu resmetmektedir” ifadelerini kullandı. Hiçbir umut, ufuk ve parlak bir gelecek sunmadan, emperyalizmin suflesi ve PKK ittifakıyla yol yürüyenlerin ilk virajda devrileceklerinin kesin olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: “Van'da hukuki bir meseleyi çarpıtıp sokakları savaş alanına çevirenler esasen demokrasi celladı, devlet ve millet muarızıdır.”

BAŞTAN AYAĞA SKANDAL

“Hukuken seçime girmesi baştan yanlış olan ve bölücü terör örgütü PKK'ya övgüler düzdüğü bilinen bir şahsa belediye başkanlığı mazbatasının verilmesi de baştan ayağa skandaldır ve yanlıştır. Bunun millet iradesine saygı olduğunu ileri sürmek ise ahmaklık ve aldatmadır.”

TÜRKİYE SANDIKTA KURULMADI

31 Mart seçimlerinin ardından devlet ile milleti karşı karşıya getirme sinsilikleri ile devleti kötü gösterme niyetlerinin hızlandığını kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti: “Buna tahammül etmek ve görmezden gelmek milli iflasa çanak tutmak demektir. ‘Cam tavanı kırdık’ diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır.”

HERKES AKLINI BAŞINA ALMALI

“Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır. Türkiye demokratik olgunluğu, tarihsel ve kültürel müktesebatı, birlik ve kardeşlik duygularıyla istikbalin huzur, istikrar, kudret, refah ve güvenlik timsali olarak sivrilecektir.”







