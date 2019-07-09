İmam hatip okulları Türkiye için bir marka

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Merkezi'nde imam hatiplilerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal ve ÖNDER Genel Başkan Yardımcıları Tayfun Eser ve Ersin Çelik katıldı.

22 ülkede 54 okulda müfredatımız çalışılıyor

İmam hatip okullarının Türkiye'nin her yerine dengeli şekilde yaygınlaştığını söyleyen ÖNDER Genel Başkanı Çal, "Bu okullarda yabancı dil eğitimini önemsiyoruz. Okulların yakın dönemde daha da tanınmasını amaçlıyoruz. Özellikle tercih döneminde okulların daha ön planda olmasını diliyoruz. Okulların yaygınlığı açısından ortaokul ve lise seviyesinde okullar hemen her bölgede var. Buralara öğrencilerimizi rahatlıkla yerleştirebiliriz. İmam hatip okullarının Türkiye için bir marka olduğuna inanıyoruz. Bu markanın ihraç edilebilir durumda olduğunu da görüyoruz. 22 ülkede 54 yakın okulda müfredatımız çalışılıyor. Velilerimizi özellikle tercih dönemlerine imam hatip okullarına sahip çıkmasını talep ediyoruz. Biz de olaya sivil toplum gözüyle bakıyoruz. Okullarda okul aile birliği kavramının yerleşmesi ve gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, imam hatip okullarının kalitesini artırmak için çalıştıklarını anlattı.

28 Şubat'tan sonra yeni bir inşa dönemine girdik

İmam hatip liselerinin sadece eğitimle anılmasını istediklerini anlan Çal, "ÖNDER bu anlamda bir sivil toplum anlayışıyla destek vermeye gayret gösteriyor. Bu çerçevede eğitime sadece okulların değil sivil toplumun da destek vermesini istiyoruz. Okullarımızda 28 Şubat'tan sonra yeni bir inşa dönemine girdik. Okullarımız bu süreçte Türkiye'nin değişik yerlerine yerleşti. Biz de bu manada okulların standartlarının ve kalitesinin yükseltilmesi için çalışıyoruz. Fen ve sosyal bilimler alanlarında hizmet veren okulların başarıları da önümüzdeki dönemde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Her alana öğrenci yetiştiriyoruz

ÖNDER’in akademik başarı, bilimsel gelişmeler, sanat, spor ve sosyal etkinlikler alanında imam hatip okullarına destek olmaya çalıştığını belirten Kamber Çal sözlerine şöyle devam etti: “Biz bu açıdan aslında bir okul türüne hizmet veren bir sivil toplum kuruluşu anlayışıyla bu mücadelemizin diğer okul türlerine de örnek olmasını istiyoruz.

Türkiye’nin ortalama yüzde 14’ü imam hatipli. Yüzde 86’sı diğer okullarda eğitim görüyor. Bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının olması diğer okullarımızın da kalitesinin yükseltilmesini sağlayacaktır.”

İmam hatiplerin Türkiye’nin temel yapı taşları da olduğuna dikkat çeken Çal, “Biz imam hatiplerde her alana dindar nesil yetiştiren kurumlarız. Bunlar devletimizin müfredatını belirlediği, mutedil din anlayışının verildiği ve devletin desteklediği okul türleri. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkeye büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Çok fazla imam hatip var algısının doğru değil

28 Şubat öncesinde Türkiye'de imam hatip okullarının oranı yüzde 9,18 iken 28 Şubat'tan 4 yıl sonra bu oranın yüzde 2,61'e düştüğünü belirten Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, "Bu oran şu anda yüzde 13,57 olduğunu söyledi. Dolayısıyla öğrenci oranında kamuoyunda oluşturulan 'Çok fazla imam hatip var' algısının doğru olmadığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Müslüman toplumlarla iletişim kurabilen gençleri ülkemize kazandırmalıyız

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürülüğünün çalışmaları ve faaliyet alanları hakkında bilgiler de veren Yılmaz, imam hatip okullarının müfredatlarını anlattı. Yılmaz, "İmam hatip okullarındaki temel amacımıza da değinmek isterim. Öğrencilerimizin milli, manevi ve tarihi kültürel mirasına sahip çıkan, medeniyet değerlerimizi benimseyen, ilgi ve yeteneklerine göre akademik, mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, mesleki, sosyal kültürel faaliyetlerde bulunan, değişen dünyada yabancı dil becerisi gelişmiş, farklı ırkları ve kültürleri tanıyan, akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bilgi ve kültür sahibi, Müslüman toplumlarla iletişim kurabilen, medeniyetimizin ihya ve inşasında sorumluluk sahibi, insanlığa yararlı olma idealine sahip, doğru bilgi ve doğru düşünce edinmiş gençleri ülkemize ve insanlığa kazandırma amacındayız" dedi.

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7 farklı dilde eğitim

Öğrencilerin dil becerilerini özel bir programa aldıklarını anlatan Yılmaz, "Bu manada hazırlık sınıfı uygulayan okullarımız var. Bu okullarda gerçekten dinleme, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek için dil eğitimi veriyoruz. 15 okulda Arapça, 16 okulda İngilizce, 2 okulda İspanyolca, bir okulda Almanca, birokulda Rusça eğitimi veriliyor. İnşallah bu yıl bir okulumuzda Çince hazırlık sınıfı olacak. Önümüzdeki yıl da hedefimizde Fransızca hazırlık sınıfı olan bir okul açmak var" dedi.

Sanat, musiki, spor da var

Sanata ilgisi olan öğrencilerin eğitim aldığı okulların bulunduğuna da dikkat çeken Yılmaz, “10 okulumuzda musiki 15 okulumuzda geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar programı icra ediliyor. Öğrencilerimiz hüsnü hat, tezhip ve ebru çalışmalarıyla yeteneklerini geliştirmekteler. Buralara da yetenek sınavıyla öğrenciler alınmakta. Spor bağlamında da 5 okulumuzda imkanlar oluşturduk. Spor yeteneği olan öğrencilerimiz buralara kaydolup yeteneklerini geliştirmekte” diye konuştu.

83 ülkeden öğrenci eğitim görüyor

13 uluslararası imam hatip lisesinin bulunduğunu, bu okullarda 83 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü de sözlerine ekleyen Yılmaz, “Bu gençlerle Türkiye’deki çocuklarımız aynı ortamda tam bir kardeşlik kültürüyle geleceğe hazırlanıyor. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Yılmaz, okullarda 5 yıldır örgün eğitimle birlikte hafızlık projesinin uygulandığını ve 15 bin öğrencinin hafızlık çalışması yaptığını da sözlerine ekledi.

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