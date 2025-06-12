İmamı okla vuran zanlı hakkında karar: Akıl sağlığı yerinde

Daha önceki celselerde Adli Tıp Kurumu'ndan istenen 'Akıl Sağlığı Raporu', bugün görülen duruşmada okundu. Raporda, Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna ve cezai ehliyetinin tam olduğuna kanaat getirildiği belirtildi.

Daha önceki celselerde başka kurumlardan talep edilen bazı evrakların, henüz dosyaya eklenmemiş olması sebebiyle bu taleplerin yeniden yapılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.