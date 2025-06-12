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İmamı okla vuran zanlı hakkında karar: Akıl sağlığı yerinde

İmamı okla vuran zanlı hakkında karar: Akıl sağlığı yerinde

19:3712/06/2025, Perşembe
DHA
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Geçtiğimiz yıl temmuz ayında bir imam, sokak ortasında göğsünden okla vurulmuştu.
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında bir imam, sokak ortasında göğsünden okla vurulmuştu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde tartıştığı cami imamını okla vurarak yaralayan sanık Muhammed Fatih Gündoğdu hakkında 'akıl sağlığı yerindedir' raporu verildi. Mahkeme, daha önce talep edilen bazı evrakların dosyaya eklenmemiş olması sebebiyle duruşmayı erteledi.

Bağcılar Merkez Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Necati Camii'nde 24 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen olayda, tartıştığı cami imamı Dursun Kuru'yu okla yaralayan sanık Muhammet Fatih Gündoğdu'nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Muhammet Fatih Gündoğdu ve taraf avukatları katıldı.

Beklenen rapor geldi: Akıl sağlığı yerinde

Daha önceki celselerde Adli Tıp Kurumu'ndan istenen 'Akıl Sağlığı Raporu', bugün görülen duruşmada okundu. Raporda, Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna ve cezai ehliyetinin tam olduğuna kanaat getirildiği belirtildi.

Daha önceki celselerde başka kurumlardan talep edilen bazı evrakların, henüz dosyaya eklenmemiş olması sebebiyle bu taleplerin yeniden yapılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



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