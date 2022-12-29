Gündem İmamoğlu davasında savcı 5 gün fazla verildi diyerek cezanın düzeltilmesini talep etti
POLİTİKA

İmamoğlu davasında savcı '5 gün fazla verildi' diyerek cezanın düzeltilmesini talep etti

Ekrem İmamoğlu YSK üyelilerine ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından savcı cezanın 5 gün fazla hesaplandığı için istinaf mahkemesine başvurdu. Savcı, istinaf mahkemesine sunduğu dilekçede cezanın düzeltilerek onanmasını talep edildi.

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Haber Merkezi DHA
İmamoğlu davasında savcı 5 gün fazla verildi diyerek cezanın düzeltilmesini talep etti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 14 Aralık tarihinde karar çıktı.

7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda Ekrem İmamoğlu “kamu görevlilerine karşı hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Karar sonrasında Cumhuriyet savcısı Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, mahkemenin verdiği kararın usul ve esas yönünden Kanuna aykırı olduğunu belirtti.

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Cumhuriyet Savcısı tarafından sunulan dilekçede, 14 Aralık 2022 tarihli gerekçeli kararın hüküm kısmının ikinci paragrafında 'Sanığın eylemini basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından' ibaresinde 125/4. maddeye göre artırım yapılması gerekirken sehven 125/6. maddenin yazılarak yazım hatası yapıldığı belirtilerek, "Sanık hakkında 1/6 oranında artırım yapılarak 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunduğu, üçüncü paragrafta is ise sanığın eylemini kamu görevlilerine karşı işlediği gerekçesiyle 1/2 oranında artırım yapılarak 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükmolunduğu ancak; sonuç ceza olarak 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezasına karar verilmesi gerekirken hesaplama hatası sonucu sanığa 5 gün fazla hapis cezası tayinine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" denildi.

Savcı, kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğunu belirtilerek, düzeltilerek onanması talep etti.

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