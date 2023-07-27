İmamoğlu: Toplum CHP'de lider ve yönetimin değişmesini bekliyor

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na açık çağrı: Toplum CHP'de liderin değişmesini bekliyor.
Seçim hezimetinin ardından CHP'de 'değişim' hareketini başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 Temmuz'da kurduğu 'iktidar için değişim' isimli internet sitesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
'Toplum liderin değişmesini bekliyor'
'Toplum Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor'
İmamoğlu, paylaşımının devamında şunları yazdı:
-"Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.
-Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.
-Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.
-İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.
-Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor."