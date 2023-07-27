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İmamoğlu: Toplum CHP'de lider ve yönetimin değişmesini bekliyor

CHP'deki değişim hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor." açıklamasında bulundu.

15:41 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na açık çağrı: Toplum CHP'de liderin değişmesini bekliyor.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na açık çağrı: Toplum CHP'de liderin değişmesini bekliyor.

Seçim hezimetinin ardından CHP'de 'değişim' hareketini başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 Temmuz'da kurduğu 'iktidar için değişim' isimli internet sitesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.


Sayfayı bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini ve 100 binden fazla kişinin görüş ve önerilerini ilettiğini belirten İmamoğlu,
"Siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan bir heyet vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini; yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları ile inceledi. İletişim uzmanları NLP yöntemi ile duygu analizi yaptı, semantik arama aracı ile mikro seviyede de analizler gerçekleştirdi."
dedi.

'Toplum liderin değişmesini bekliyor'

Gelen öneri ve yorumların belirginleştiği konuları sıralayan İmamoğlu
"Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor."
ifadelerini kullandı.

'Toplum Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor'

İmamoğlu, paylaşımının devamında şunları yazdı:

-"Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.

-Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.

-Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.

-İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.

-Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor."

#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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