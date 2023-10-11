İmamoğlu’na 4 zor soru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) imkanlarını İstanbul’a hizmet etmek yerine, siyasi kariyeri için seferber eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde desteklediği Özgür Çelik’in listesinde bulunan birçok delegeyi işe aldığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu’nun İBB’de işe aldığı delegeleri isim isim deşifre eden İBB AK Parti Grubu, dün toplanan İBB Meclisi’nde İmamoğlu’nun yanıtlaması için soru önergesi verdi.





VAKTİNİ NEDEN HARCIYORSUN?

İBB AK Parti Meclisi Temel Haklar Komisyon Başkanı Avukat Ali Rıza Teke imzalı soru önergesinde şu sorular yer aldı:





KAÇ DELEGE İŞE ALINDI?

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinde çalışmak üzere kaç delege işe alınmış yahut kaç delegeye işe alım sözü verilmiştir?





BAŞKA HANGİ SÖZLER VERİLDİ?

2- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından CHP İl Başkanı olması için desteklenen ve seçilen Özgür Çelik’in seçilmesi amacıyla delegelere iş garantisinden başka hangi sözler verilmiştir?





SİYASİ ETİKLE BAĞDAŞIR MI?

3- İşe alınan delegeler ile de stratejik ve siyasi bir amaç mı güdülmektedir? Hem CHP delegesi olan hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olarak maaş almaları siyasi etikle bağdaşmakta mıdır?





İSTANBUL BİR BASAMAK MI?

4- İmamoğlu, vaktinin ve enerjisinin çoğunluğunu neden CHP’nin iç meselelerine harcamaktadır? Bu durum İmamoğlu’nun İstanbul’u, CHP’nin genel başkanlığına giden bir basamak olarak gördüğünü mü kanıtlamaktadır?



