İmamoğlu’nun aday listesi!

CHP kaynakları İmamoğlu’nun İstanbul başta olmak üzere birçok yerin belediye başkan adayını belirlediğini iddia etti. İmamoğlu’nun, bu listeyi Genel Merkez’e kabul ettirmek için çalışmalara başladığı belirtildi.
İmamoğlu’nun hazırladığı CHP’nin İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları şöyle:
1. BÖLGE
* Kadıköy: Hakan Şişik
* Maltepe: Onursal Adıgüzel
* Ataşehir: Battal İlgezdi
* Kartal: Gökhan Yüksel
* Adalar: Demir Alparslan
* Beykoz: Akif Hamzaçebi
* Üsküdar: Sinem Dedetaş
* Ümraniye: Nurcan Atalay
* Çekmeköy: Hüseyin Avni Sipahi
* Sancaktepe: Alper Yeğin
* Sultanbeyli: Ayhan Koç
* Pendik: Tarık Balyalı
* Tuzla: Bülent Akköse
* Şile: Sacit Terzi
2. BÖLGE
* Bayrampaşa: Remzi Albayrak
* Beşiktaş: Murat Ongun
* Beyoğlu: Netleşmedi
* Esenler: Netleşmedi
* Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu
* Fatih: Mahir Polat
* Gaziosmanpaşa: Özge Çamcı
* Kağıthane: Necla Kaçan
* Sarıyer: Doğan Subaşı
* Sultangazi: Oktay Öndeş
* Şişli: Emrah Şahan
* Zeytinburnu: Metin Doğan
3. BÖLGE
* Arnavutköy: Netleşmedi
* Avcılar: Ali Rıza Değirmenci
* Bağcılar: Netleşmedi
* Bahçelievler: Temel Polat
* Bakırköy: Ertan Yıldız
* Başakşehir: Hayrettin Özbakır
* Beylikdüzü: Murat Çalık
* Büyükçekmece: Hasan Akgün
* Çatalca: Melih Yıldız
* Esenyurt: Ali Gökmen
* Güngören: Temel Akkoç
* Küçükçekmece: Kemal Çebi
* Silivri: Doruk Bulut
Vekiller kazan kaldırdı
CHP’de, kurultay sonrasında attığı adımlar ve verdiği kararlarla Genel Başkan Özgür Özel’i de gölgede bırakan İBB Başkanı İmamoğlu’na karşı başkaldıranların sayısı artıyor. İmamoğlu’na karşı ortak hareket etme kararı alan Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi vekiller, İBB Başkanı’nın aday tanıtım toplantısına katılmama kararı aldı. Bu kararın alınmasında “Ankara merkezli olarak İmamoğlu karşısında yeniden yapılanmaya çalışan grupların ortaklaşa hareket etmesi” etkili oldu. Yeni Şafak’a konuşan CHP kaynakları, “İmamoğlu’nun her şeye karışmasına Kılıçdaroğlu’na yakın vekiller hep tepkiliydi. Son zamanlarda Özgür Özel’e yakın vekiller de rahatsızlık duymaya başladı. Birçok milletvekili tepki olarak İmamoğlu’nun lansmanına katılmama kararı aldı. En son, en yakın adamı Gökan Zeybek’le de Sarıyer adayları üzerinde tartışmış. CHP İstanbul İl Başkanlığı, adeta Türkiye’nin geneli için ‘aday belirleme merkezi gibi çalışıyor’ diye CHP Genel Merkezi’nde de sitem var” değerlendirmesinde bulundu.