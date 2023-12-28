İmamoğlu’nun aday listesi!

CHP kaynakları İmamoğlu’nun İstanbul başta olmak üzere birçok yerin belediye başkan adayını belirlediğini iddia etti. İmamoğlu’nun, bu listeyi Genel Merkez’e kabul ettirmek için çalışmalara başladığı belirtildi.

CHP’de, kurultay sonrasında attığı adımlar ve verdiği kararlarla Genel Başkan Özgür Özel’i de gölgede bırakan İBB Başkanı İmamoğlu’na karşı başkaldıranların sayısı artıyor. İmamoğlu’na karşı ortak hareket etme kararı alan Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi vekiller, İBB Başkanı’nın aday tanıtım toplantısına katılmama kararı aldı. Bu kararın alınmasında “Ankara merkezli olarak İmamoğlu karşısında yeniden yapılanmaya çalışan grupların ortaklaşa hareket etmesi” etkili oldu. Yeni Şafak’a konuşan CHP kaynakları, “İmamoğlu’nun her şeye karışmasına Kılıçdaroğlu’na yakın vekiller hep tepkiliydi. Son zamanlarda Özgür Özel’e yakın vekiller de rahatsızlık duymaya başladı. Birçok milletvekili tepki olarak İmamoğlu’nun lansmanına katılmama kararı aldı. En son, en yakın adamı Gökan Zeybek’le de Sarıyer adayları üzerinde tartışmış. CHP İstanbul İl Başkanlığı, adeta Türkiye’nin geneli için ‘aday belirleme merkezi gibi çalışıyor’ diye CHP Genel Merkezi’nde de sitem var” değerlendirmesinde bulundu.