İmralı'ya gidilecek mi? AK Parti komisyon üyeleriyle bir araya gelecek

AK Parti'de yarın saat 15:00'da komisyon üyeleriyle toplantı yapılacak. Toplantıda İmralı'ya gidiş konusu görüşülecek.





AK Parti, komisyon üyeleriyle bir araya gelecek





MHP Lideri Bahçeli’nin çağrısının ardından İmralı Adası’na ziyareti ile ilgili karar bekleniyor... AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yarın saat 15.00'da komisyon üyeleriyle toplantı gerçekleştirecek.





Toplantıda İmralı'ya gidiş konusu ele alınacak.





BAHÇELİ'DEN İMRALI ÇIKIŞI





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin geçtiğimiz günkü Meclis grubunda yaptığı sürpriz çıkışta özetle şunları söyledi: Bundan sonra İmralı’ya gidecek heyetin teşekkül ve tespitinin yapılması da muhtemeldir. Günlerdir süregelen İmralı’ya gidilsin mi gidilmesin tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Dürüst ve samimi ölçülerde Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı’ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek?





Şayet Meclis’te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkânlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem. Karanlıkta göz kırpmam, ipe un sermem, söyleyeceğim ne varsa mertçe, özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim.







