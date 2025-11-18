Yeni Şafak
Süreç komisyonunda İmralı oylaması cuma günü

20:4918/11/2025, Salı
Komisyon'un toplanacağına ilişkin gelişmeyi MHP'li Yıldız duyurdu.
Komisyon'un toplanacağına ilişkin gelişmeyi MHP'li Yıldız duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun cuma günü İmralı oylamasıyla toplanacağını açıkladı. Yıldız, en kısa zamanda İmralı'ya gideceklerini de ifade etti.

17. kez Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda cuma günü İmralı'ya gidilip gidilmemesi üzerine oylama yapılmasına karar verildi.

Açıklamayı ise Komisyon toplantısının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı.

Yıldız yaptığı açıklamada, "Cuma günü toplanacağız, en kısa zamanda da gideceğiz." ifadelerini kullandı.



#Terörsüz Türkiye
#Süreç Komisyonu
#İmralı
