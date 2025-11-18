Süreç komisyonunda İmralı oylaması cuma günü

17. kez Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda cuma günü İmralı'ya gidilip gidilmemesi üzerine oylama yapılmasına karar verildi.

Açıklamayı ise Komisyon toplantısının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı.

Yıldız yaptığı açıklamada, "Cuma günü toplanacağız, en kısa zamanda da gideceğiz." ifadelerini kullandı.