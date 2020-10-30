İnce’den CHP’ye HDP eleştirisi: Kapalı ittifak kahrediyor
Başlattığı Memleket Hareketi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP yönetimini ağır eleştirdi. CHP'nin HDP sayesinde büyükşehirleri kazandığını belirten İnce, "Kahroluyorum. Son seçimlerde büyükşehirlerde HDP’nin desteği olmadı mı? Oldu. İttifakı gizli saklı değil mertçe milletin önünde yapacaksınız. CHP yönetimi çıksın teşekkür etsin" dedi.
Muharrem İnce, başlattığı Memleket Hareketi Programına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ekibinde kimlerin olacağına dair açıklamalar yapan İnce, kendisine sorulan sorular üzerine CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti.
"CHP büyükşehirlerde HDP sayesinde kazandı"
HDP ile CHP’nin ittifakına yönelik soruya cevap veren İnce, “Kahroluyorum. Son seçimlerde büyükşehirlerde HDP’nin desteği olmadı mı? Oldu. Onların desteği olmasaydı alamazdı. CHP yönetimi çıksın teşekkür etsin. İttifakı gizli saklı değil mertçe milletin önünde yapacaksınız” dedi.
"Atatürk diyemeyenlerle siyaset yapmaya mecbur muyum?"
Başlattığı hareketin CHP’yi böleceğine yönelik söylemlere de değinen İnce, “Biz mecbur muyuz her hafta skandal olan partide siyaset yapmaya? ‘Atatürk’ diyemeyeceksin ‘Gazi’ derim diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın seninle siyaset yapamam yollarımı ayırırım.
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CHP her hafta skandallarla uğraşıyor"
CHP her hafta bir olayla uğraşıyor. Her hafta kendi iç işleriyle uğraşıyor. CHP’li bürokrat çıkıyor CHP liderine hakaret ediyor. Bizim bunlarla alakamız yok. Umut olamıyorlar” ifadesini kullandı.