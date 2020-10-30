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POLİTİKA

İnce’den CHP’ye HDP eleştirisi: Kapalı ittifak kahrediyor

Başlattığı Memleket Hareketi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP yönetimini ağır eleştirdi. CHP'nin HDP sayesinde büyükşehirleri kazandığını belirten İnce, "Kahroluyorum. Son seçimlerde büyükşehirlerde HDP’nin desteği olmadı mı? Oldu. İttifakı gizli saklı değil mertçe milletin önünde yapacaksınız. CHP yönetimi çıksın teşekkür etsin" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce
Muharrem İnce

Muharrem İnce, başlattığı Memleket Hareketi Programına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ekibinde kimlerin olacağına dair açıklamalar yapan İnce, kendisine sorulan sorular üzerine CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

"CHP büyükşehirlerde HDP sayesinde kazandı"

HDP ile CHP’nin ittifakına yönelik soruya cevap veren İnce, “Kahroluyorum. Son seçimlerde büyükşehirlerde HDP’nin desteği olmadı mı? Oldu. Onların desteği olmasaydı alamazdı. CHP yönetimi çıksın teşekkür etsin. İttifakı gizli saklı değil mertçe milletin önünde yapacaksınız” dedi.

Muharrem İnce'den HDP ile kapalı ittifak eleştirisi: Kahroluyorum
OYNAT 00:59
Muharrem İnce'den HDP ile kapalı ittifak eleştirisi: Kahroluyorum
Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce basın mensuplarının, 'CHP'nin HDP ile olan ittifakı konusunda neler düşünüyorsunuz?' sorusuna cevap verdi. İnce, 'Ben bunlara seviniyor falan değilim. Kahroluyorum. Son seçimlerde büyükşehirlerde HDP'nin desteği olmadı mı? Oldu. Onların desteği olmasaydı alamazdı. Hayatında milletvekili olana kadar CHP'ye oy vermemiş insanlardan CHP'liliği öğrenecek değilim. Her hafta bir şey çıkıyor arkadaş. İttifakları kimle yapıyorsanız mertçe yapacaksınız, milletin gözünün önünde, gizli saklı değil. Son seçimlerde bize HDP'lilerin desteği olmadı mı kardeşim? Bilmiyor muyuz yani? Onların desteği olmasaydı alamazdık büyükşehirleri. CHP yönetimi çıksın teşekkür etsin. Bunda bir sıkıntı yok. Teşekkür etmezsen yarın sıkıntılı olur süreç' ifadelerini kullandı.


Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi: Bu lafları etmek kimin haddine
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Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi: Bu lafları etmek kimin haddine

"Atatürk diyemeyenlerle siyaset yapmaya mecbur muyum?"

Başlattığı hareketin CHP’yi böleceğine yönelik söylemlere de değinen İnce, “Biz mecbur muyuz her hafta skandal olan partide siyaset yapmaya? ‘Atatürk’ diyemeyeceksin ‘Gazi’ derim diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın seninle siyaset yapamam yollarımı ayırırım.

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'Ben Atatürk' demem diyen Kaftancıoğlu CHP'yi karıştırdı
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'Ben Atatürk' demem diyen Kaftancıoğlu CHP'yi karıştırdı

CHP her hafta skandallarla uğraşıyor"

CHP her hafta bir olayla uğraşıyor. Her hafta kendi iç işleriyle uğraşıyor. CHP’li bürokrat çıkıyor CHP liderine hakaret ediyor. Bizim bunlarla alakamız yok. Umut olamıyorlar” ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'den CHP yönetimine: Güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler
OYNAT 00:30
Muharrem İnce'den CHP yönetimine: Güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler
Muharrem İnce ülke geneli başlatmış olduğu “Memleket Hareketi” programı kapsamında Iğdır'a geldi. İnce burada yaptığı konuşmada, 'Kimseye haber vermedim, çünkü sokağı görmek istedim. Haber verirsem etrafım partililerle çevriliyor ve vatandaşla konuşamıyorum. CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler” şeklinde konuştu.


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