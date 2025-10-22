Yeni Şafak
'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosu milyonlar tarafından izlenmişti: Kamyonda ölü bulundu

18:1722/10/2025, Çarşamba
DHA
Hasan Fehmi Kaya (42) hayatını kaybetti.
Hasan Fehmi Kaya (42) hayatını kaybetti.

Konya'da 4 yıl önce 'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosu sosyal medyada viral olan Hasan Fehmi Kaya (42), kamyonunda ölü bulundu. Kaya’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 6’ncı Organize Sanayi Bölgesi 515 Sokak’taki park alanında meydana geldi.

Çevredekiler, 42 VZ 153 plakalı kamyonun şoför mahallinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptığı inceleme adının Hasan Fehmi Kaya olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.
Diyabet hastası olduğu ve vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmayan Kaya'nın 4 yıl önce 'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' videosu sosyal medyada viral olduğu ortaya çıktı.

Kaya'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



