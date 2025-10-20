Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Polis kontrolünde sürpriz misafir: Cebinden yavru piton yılanı çıktı

Polis kontrolünde sürpriz misafir: Cebinden yavru piton yılanı çıktı

11:3220/10/2025, الإثنين
IHA
Sonraki haber

Konya’da polis kontrolünde bir şahsın cebinden yavru piton çıktı. Yılan, Doğa Koruma ekiplerine teslim edilirken, kişiye idari para cezası kesildi.

Konya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinden yavru piton yılanı çıktı.Konya’da polis ekiplerinin denetimleri sırasında ilginç bir olay yaşandı. 

Asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinde yavru piton yılanı bulundu. Bunun üzerine ekipler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Olay yerine intikal eden ekipler tarafından piton yılanına el konulurken ilgili şahsa da idari para cezası uygulandı. Ekipler tarafından teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi.

 Doğa Koruma ekipleri, yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak ve satmanın yasak olduğunu ve cezai işlem gerektirdiğini vurguladı.

#konya
#piton
#yılan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ecogreen Enerji halka arz tarihleri açıklandı: Talep toplama ne zaman?