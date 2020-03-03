Gündem İngiliz ajanın ölümünde takipsizlik kararı
POLİTİKA

İngiliz ajanın ölümünde takipsizlik kararı

İstanbul Karaköy’deki evinin önünde ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Ajanın ölümünün intihar sebebiyle gerçekleştiği kesinleşti.

Haber Merkezi DHA
İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier
İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier

İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Karaköy'deki home ofis olarak kullandığı evinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Olay sonrası Mesurier'in 'intihar edip etmediği' araştırılmaya başlanılmıştı.

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier’in ölmeden önceki son görüntüsü
GÜNDEM
Eski İngiliz ajanı Le Mesurier’in ölmeden önceki son görüntüsü

Yüksekten düşme sonucu ölmüş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Edinilen bilgiye göre, ajanın ölümünün intihar sebebi ile gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Yüksekten düşme sonucu ölümü gerçekleşen Mesurier'in tanık beyanları ve güvenlik kamera kayıtları sonrası intihar ettiği kesinleşti.

Beyaz Baretliler'in kurucusu James Le Mesurier'in İstanbul'da ölü bulundu
OYNAT 00:59
Beyaz Baretliler'in kurucusu James Le Mesurier'in İstanbul'da ölü bulundu
İngiliz istihbaratı eski çalışanı ve Beyaz Baretliler'in kurucusu James Le Mesurier, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Mesurier'ı birkaç gün önce hedef gösteren bir tweet paylaşmıştı.

Ayrıca James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Heduing Christina hakkında verilen yurtdışına çıkış yasağının da kaldırıldığı öğrenildi.

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