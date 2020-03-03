İngiliz ajanın ölümünde takipsizlik kararı

İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Karaköy'deki home ofis olarak kullandığı evinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Olay sonrası Mesurier'in 'intihar edip etmediği' araştırılmaya başlanılmıştı.
Yüksekten düşme sonucu ölmüş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Edinilen bilgiye göre, ajanın ölümünün intihar sebebi ile gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Yüksekten düşme sonucu ölümü gerçekleşen Mesurier'in tanık beyanları ve güvenlik kamera kayıtları sonrası intihar ettiği kesinleşti.
Ayrıca James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Heduing Christina hakkında verilen yurtdışına çıkış yasağının da kaldırıldığı öğrenildi.