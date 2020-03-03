İngiliz ajanın ölümünde takipsizlik kararı

Dünya

Tampon bölgede sıcak dakikalar: Biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale ediliyor

Yunanistan’a ve oradan da Avrupa’ya gitmek için Kastanies Sınır Kapısı’na giden mültecilere, Yunan askerleri tarafından biber gazı ve ses bombaları ile müdahale edildi.