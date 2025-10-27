İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ankara'da

Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, Ankara’ya inişinin ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından Mürted Hava Meydan Komutanlığında karşılandı. Programa, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de eşlik etti.









TUSAŞ ziyaret ederek KAAN hakkında bilgi aldı





Starmer, karşılama töreninin ardından Milli Savunma Bakanı Güler ile birlikte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine geçti. Burada Türkiye’nin yeni nesil milli muharip uçağı KAAN hakkında teknik brifing aldı. Programa, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı.









Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ziyaret esnasında çekilen fotoğraflara da yer verildi.





Eurofighter süreci ön planda





Starmer’in, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürütülen Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına yönelik istişarelerin son durumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktaracağı ifade edildi. Görüşmede savunma sanayii alanında yeni iş birliği imkânlarının da değerlendirilmesi öngörülüyor.









Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek kabulün ardından temaslara ilişkin detayların paylaşılması bekleniyor.









Masada hangi konular olacak?





Türkiye, hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında yaklaşık 40 adet Eurofighter Typhoon alımı için Birleşik Krallık ile yoğun temas yürütüyor. Almanya'nın uzun süredir devam eden ihracat vetosunu kaldırmasının ardından sürecin hız kazandığı belirtiliyor.





İkili görüşmede Gazze'deki insani krizin de gündeme gelmesi öngörülüyor.







