Instagram fenomeni Barış Okan Belovacıklı CHP'lilerin linç kültürüne tepki gösterdi: Bu da muhalefet terörü mü?

"Sevgili Linç medya ekibi; Ben Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek, Özgür Özel'in sokak çağrısını ya da boykot listesini de paylaşmak zorunda değilim. Kimseye cici görünmek için ya da mahalle öyle istiyor paylaşım yapmayacağım, bunu bilin. Seküler mahalleye iş yapan biri olarak bunu da korkmadan söylüyorum. İsteyen takipten çıkar isteyen salonlarımı boykot eder, isteyen ajans beni Ban listesine koyar. Mahalle baskısından korkarak Orwell sözü yazıp, Fon müziğine Kufi koyacak bir adam da olmadığım için en fazla basar giderim