İntihal vakasında eşine az rastlanır karar: Tezi ve doktora unvanı iptal edildi

Aynur Gürlemez Arı, araştırmasının kitaplaştırılmasına dair proje belirince tezini savunduğu 2019 yılından günümüze aynı konuda güncel araştırmalar olup olmadığına yönelik tarama yaptı. Ve yaptığı tezinin usulsüz alıntılarla kopyalandığı fark etti. (İntihalin yapıldığı tez, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Prof. Dr. Marcus Graf danışmanlığında “An Investigation On The Evolution Of Turkish Pavillion At Venice Art Biennale” isimli 853216 YÖK Tez Numaralı, İngilizce yazılmış.)