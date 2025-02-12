Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: Mağaradaki yaşam malzemeleri ele geçirildi

Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara sürat kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara ele geçirildi. Mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de tespit edildi." ifadesine yer verildi.
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