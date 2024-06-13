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Irak'ın kuzeyinden kaçan iki PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK’lı teröristin Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu, örgütteki çözülmenin hızlandığını açıkladı.

Semih Bozkuş
18:24 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:39 - 13/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türk Silahlı Kuvvetleri (Foto: Arşiv)
Türk Silahlı Kuvvetleri (Foto: Arşiv)

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK’lı teröristin Habur’daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların artan şiddet ve tempoda devam ettiği, örgütteki çözülmenin hız kazandığı belirtildi.

"Örgütteki çözülmeler de hızlanıyor"

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu."




#PKK
#Terör Örgütü
#Çözülme
#MSB
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